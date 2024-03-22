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Русский Днепропетровск

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Речной десант: ВМФ РФ намерен форсировать Днепр, для чего обзаводится на нем новой флотилией

Сергей Ищенко 21 марта 2024 г., 17:00   С 1998 года в России готовиться к битвам за реки было негде, некому и нечем.

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