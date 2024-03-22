Речной десант: ВМФ РФ намерен форсировать Днепр, для чего обзаводится на нем новой флотилией

Сергей Ищенко 21 марта 2024 г., 17:00 С 1998 года в России готовиться к битвам за реки было негде, некому и нечем.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Бои на границе: «Ночью „Двушка“, а ночь — время спецназа, просто вырезала украинский десант, всего около 50 человек»
- Смерть «Вовкам да Вінчі»: «Искандеры» уничтожили в Славянске аэроразведку ВСУ, а в Одессе — офицеров Пентагона и Минообороны ФРГ
- Ответ за Белгород: ВКС России нанесли мощнейший удар по Украине
Свежие комментарии