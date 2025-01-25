Хвича сделал ассист в дебютной игре за «ПСЖ», пройдя нескольких футболистов «Реймса»

Грузинский вингер на 47-й минуте матча с «Реймсом» в Лиге 1 получил пас на левом фланге, сместился в центр, обыграв нескольких футболистов, обменялся передачами с партнером и затем выкатил мяч под удар Усману Дембеле.
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