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Славянская доктрина

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Коллективная клоунада

Коллективная клоунада

Над всеукраинской коллективной пропагандистской клоунадой можно только хохотать, и больше ничего. Некоторые россияне, включая меня, считают, что не только можно, но и даже нужно.

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Юрий Ильинов
Решение НАТО по России вызвало ужас во Франции МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X призвал выйти из НАТО из-за ее отказа от мирного плана России. «НАТО только что отвергла мирный план, предложенный Россией. И объявила, что теперь будет напрямую управлять военной поддержкой Украины, добавив, что страны-члены должны будут “выплачивать Украине не менее 40 миллиардов евро в год столько, сколько потребуется”! &lt;…&gt; Давайте очнемся &lt;…&gt; и выйдем из НАТО!» — написал. По мнению политика, альянс ускоряет реализацию своей повестки дня на 2030 год для тотальной войны. В пятницу Владимир Путин на встрече с руководством МИД сообщил, что Россия незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода Киевом войск с территории ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской областей.
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