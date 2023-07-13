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Бывший директор филиала «Центроспас-Югория» осуждён за мошенничество

Бывший директор филиала «Центроспас-Югория» осуждён за мошенничество

Советский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении бывшего директора филиала казенного учреждения «Центроспас-Югория» Владимира Серебруева.

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