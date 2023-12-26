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The Conversation: социальные сети могут способствовать развитию анорексии

The Conversation: социальные сети могут способствовать развитию анорексии

Эмили Хемендингер, доцент кафедры психиатрии в медицинском кампусе Аншутц при университете Колорадо рассказала The Conversation, что социальные сети могут способствовать развитию анорексии и булимии, а также появлению у подростков нездорового представления о красоте.

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