The Conversation: социальные сети могут способствовать развитию анорексии

Эмили Хемендингер, доцент кафедры психиатрии в медицинском кампусе Аншутц при университете Колорадо рассказала The Conversation, что социальные сети могут способствовать развитию анорексии и булимии, а также появлению у подростков нездорового представления о красоте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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