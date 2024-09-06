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Галлахер об уходе из «Челси»: «Я хорошо провел прошлый сезон, Почеттино выпускал меня в каждом матче и доверял» 

Хавбек прокомментировал мнение о том, что «синие» продали его в том числе из-за того, что он не подходит под модель Энцо Марески в техническом плане.

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