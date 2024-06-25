Напряжение в Зоне Безопасности: Приднестровье требует контроля над авиацией

Фото: миртесенПриднестровье обеспокоено ситуацией в Зоне безопасности. В частности, участились случаи нарушения воздушного пространства этой территории самолётами малой гражданской авиации Молдавии в ходе учебно-тренировочных полётов.
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