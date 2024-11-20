В ООН оригинально высказались по поводу байденовских дальнобойных ударов по России. По идее, организация, чьей целью официально заявлено мирное развитие всех стран, должна была бы хоть попытаться привлечь старика к ответу.
Москва нашла ядерный ответ на угрозы западных ударов
Комментарии
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sss
чепуха... не видим мы никакой защиты
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14 час.
ИК
Иосиф Калинин
Вот так всегда! Вначале долго и безуспешно уговаривали Украину одуматься, а это ее только еще больше раззадоривало.... Потом, все-таки, дело дошло до СВО, но, опять же, с реверансами, с уступками.... Ну и, как следствие, пришли к тому, что захватываются и обстреливаются уже российские регионы. Теперь вот, пошли разговоры уже о применении ядерного оружия. А дальше что? Будем ждать пока этими самыми американскими баллистическими ракетами разнесут Кремль? А, ведь, если бы в 2014 году подавили бы этот их майдан, или в 2022 без всяких разговоров-переговоров взяли бы Киев, то и никакого изменения в концепцию ядерного сдерживания не потребовалось бы.
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13 час.
Игорь Максаков
А второго уже не должно быть, потому, как будут отмывать очко от фекалий!
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12 час.
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