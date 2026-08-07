Спорт Уик-Энд
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт Уик-Энд

14 подписчиков

Колосков оценил ситуацию в «Локомотиве»: «Может превратиться в то, во что превратились «Крылья»

Колосков оценил ситуацию в «Локомотиве»: «Может превратиться в то, во что превратились «Крылья»

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в разговоре с «Матч ТВ» согласился с мнением бывшего полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, заявившего, что клуб близок к развалу.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии