Колосков оценил ситуацию в «Локомотиве»: «Может превратиться в то, во что превратились «Крылья»

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в разговоре с «Матч ТВ» согласился с мнением бывшего полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, заявившего, что клуб близок к развалу.
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