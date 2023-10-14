ЦАХАЛ дал палестинцам ещё 6 часов на эвакуацию с севера Газы (КАРТА, ВИДЕО)

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) дала жителям северных районов сектора Газа ещё шесть часов для перемещения на юг анклава.
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