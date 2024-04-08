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Крымская газета

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Бобков: украинское общество придётся лечить как бывших сектантов

Бобков: украинское общество придётся лечить как бывших сектантов

Жители Украины напоминают жертв тоталитарной секты, и лечить их придётся методами, которые применяются к бывшим сектантам, пишет«Миллет», цитируя заместителя Председателя Госсовета Крыма Владимира Бобкова.

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