Песков: РФ проводит СВО при нежелании Запада учитывать соображения безопасности

Российская сторона считает предпочтительным решать проблемы безопасности Российской Федерации дипломатическим путем, однако в условиях нежелания западных стран и Украины учитывать соображения безопасности России продолжает специальную военную операцию.
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