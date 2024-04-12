Защищённый смартфон FOSSiBOT F106 Pro с мощным 34-мм динамиком и фонариком на 512 люмен скоро поступит в продажуКитайский бренд FOSSiBOT, специализирующийся на разработке сверхпрочных мобильных устройств, сообщил о предстоящем выходе защищённого смартфона FOSSiBOT F106 Pro.