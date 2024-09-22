Кубань ожидает страшнейший разрушительный шторм: рекордное количество осадков

Это событие называется Медикан — квазитропический циклон, возникающий над водами Средиземного моря. Некоторые метеорологические модели уже несколько дней предсказывают, что в акватории Черного моря может сформироваться мощный организованный вихрь с теплым центром, схожий по своим характеристикам с тропическими циклонами, но без выраженных атмосферных фронтов.