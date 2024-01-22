Актер театра и кино Леонид Ярмольник отметит свое 70-летие с друзьями

Российский актер театра и кино Леонид Ярмольник отмечает свое семидесятилетие. В этот день он планирует провести время в России в кругу друзей, а затем сосредоточиться на своей работе – премьере фильма, подготовке к спектаклям в «Современнике» и Театре Эстрады.