Трое жителей Московской области незаконно получили единовременные выплаты, полагающиеся курянам, вынужденно покинувшим место проживания

Отделом дознания Хомутовского пункта полиции МО МВД России «Рыльский» на основании материалов прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело по фактам мошеннических действий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Танкисты из группировки войск «Восток» захватили у солдат ВСУ бронетранспортер М-113 прямо с передовой
- В Запорожской области операторы ударных дронов группировки войск «Днепр» уничтожили станцию связи «Старлинк» и несколько блиндажей противника
- В соединениях и частях Тихоокеанского флота на Камчатке состоялись комплексные занятие по безопасности военной службы
Свежие комментарии