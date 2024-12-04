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Закон, порядок, государство

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Трое жителей Московской области незаконно получили единовременные выплаты, полагающиеся курянам, вынужденно покинувшим место проживания

Отделом дознания Хомутовского пункта полиции МО МВД России «Рыльский» на основании материалов прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело по фактам мошеннических действий.

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