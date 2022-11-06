ВМЕСТЕ - легче ВСЁ

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Командир «Небесной тысячи» рассказал, как ЧВК «Вагнер» защитила Лисичанск от ВСУ

Командир «Небесной тысячи» рассказал, как ЧВК «Вагнер» защитила Лисичанск от ВСУ

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев После отхода ВС РФ из населенного пункта Лиман Краматорского района Донецкой области для перегруппировки армия Украины рассчитывала захватить как можно больше территорий, оборона которых ослабла.

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