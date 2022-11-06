Командир «Небесной тысячи» рассказал, как ЧВК «Вагнер» защитила Лисичанск от ВСУ

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев После отхода ВС РФ из населенного пункта Лиман Краматорского района Донецкой области для перегруппировки армия Украины рассчитывала захватить как можно больше территорий, оборона которых ослабла.
Федеральное агентство новостей / Александр Васильев После отхода ВС РФ из населенного пункта Лиман Краматорского района Донецкой области для перегруппировки армия Украины рассчитывала захватить как можно больше территорий, оборона которых ослабла.
Свежие комментарии