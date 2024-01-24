В России создано национальное объединение технических заказчиков

В России создана ассоциация «Национальное объединение технических заказчиков и иных организаций в сфере инжиниринга и управления строительством» («НОТЕХ»), учредителями которой стали 16 ведущих российских инжиниринговых компаний.
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