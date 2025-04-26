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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Адам Сильвер: «Если бы данные показали, что 82 игры приводят к большему числу травм, чем 72 игры, мы бы задумались об изменениях»

- Я хотел бы обсудить продолжительность сезона. 82 игры – это традиция, и поэтому от них невозможно отказаться? Или изменения не исключены? – Начну с того, что традиции очень важны.

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