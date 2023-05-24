В Новосибирске двух сотрудников ГИБДД осудили за дружбу с водителем Infiniti

Дзержинский районный суд признал виновными бывших сотрудников дорожно-патрульной службы взвода полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по Новосибирску в превышении полномочий, повлекших существенное нарушение интересов общества или государства.
Дзержинский районный суд признал виновными бывших сотрудников дорожно-патрульной службы взвода полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по Новосибирску в превышении полномочий, повлекших существенное нарушение интересов общества или государства.
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