Вечерний Новосибирск

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В Новосибирске двух сотрудников ГИБДД осудили за дружбу с водителем Infiniti

В Новосибирске двух сотрудников ГИБДД осудили за дружбу с водителем Infiniti

Дзержинский районный суд признал виновными бывших сотрудников дорожно-патрульной службы взвода полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по Новосибирску в превышении полномочий, повлекших существенное нарушение интересов общества или государства.

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