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Царьград

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Wildberries добился аннулирования товарного знака «WBнутый Вэбэнутый»

Wildberries добился аннулирования товарного знака «WBнутый Вэбэнутый»

Wildberries добился в Роспатенте аннулирования товарного знака «WBнутый Вэбэнутый». Название бренда нарушает нормы морали и гуманности.

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