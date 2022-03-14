Россия может устроить на Западе энергетический коллапс, не снижая поставок энергоносителей

Несмотря на объявленное США нефтяное эмбарго и призывы ряда европейских стран снизить зависимость от поставок энергоносителей из России, власти нашей страны намерены и дальше выполнять взятые на себя обязательства в рамках заключенных контрактов.
Несмотря на объявленное США нефтяное эмбарго и призывы ряда европейских стран снизить зависимость от поставок энергоносителей из России, власти нашей страны намерены и дальше выполнять взятые на себя обязательства в рамках заключенных контрактов.
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