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Россия может устроить на Западе энергетический коллапс, не снижая поставок энергоносителей

Россия может устроить на Западе энергетический коллапс, не снижая поставок энергоносителей

Несмотря на объявленное США нефтяное эмбарго и призывы ряда европейских стран снизить зависимость от поставок энергоносителей из России, власти нашей страны намерены и дальше выполнять взятые на себя обязательства в рамках заключенных контрактов.

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