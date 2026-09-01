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Царьград

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Кузбасские строители школы получат 3 млрд рублей только к 2027 году

Кузбасские строители школы получат 3 млрд рублей только к 2027 году

Министерство строительства Кузбасса подтвердило, что подрядчики, возводившие школу, не получили полный объём средств, несмотря на то что объект был сдан к началу учебного года.

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