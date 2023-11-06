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Квартира, дом, дача

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Причудливый и неповторимый стиль барокко в интерьере

Причудливый и неповторимый стиль барокко в интерьере

Зарождение стиля барокко произошло в глубоко католической Италии XVII века. Моду на пышное и дорогое оформление дворцовых комнат ввёл Людовик XIV, и постепенно стиль барокко в интерьере распространился по всем европейским странам.

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