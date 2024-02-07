Актер Дмитрий Ульянов рассказал о соперничестве с Максимом Авериным

Одиннадцатый сезон популярного сериала «Склифософский» вышел на телеканале «Россия 1». Один из главных героев хирург Андрей Волошин, сыгранный Дмитрием Ульяновым, противостоит персонажу Максима Аверина, Олегу Брагину.
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