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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Директор Парижа-2024 по коммуникациям заявила, что 86% французов считают успешной церемонию открытия Олимпиады

Об этом журналистам заявила директор по коммуникациям оргкомитета «Париж-2024» Анн Дешам со ссылкой на опрос, проведенный МОК.

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