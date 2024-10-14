Обсуждение взаимодействия органов власти с предприятиями во время осеннего призыва

В администрации Кировского района Махачкалы состоялось совещание по вопросам взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления с предприятиями и организациями в рамках осенней призывной кампании.
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