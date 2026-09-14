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Главу Службы госохраны Польши уволили после угона автомобиля у жены Туска

Главу Службы госохраны Польши уволили после угона автомобиля у жены Туска

www.globallookpress.com/Fot.Tedi/Newspix.Pl Руководителя Службы государственной охраны Польши (SOP) Радослава Яворского уволили с должности после того, как у жены премьер-министра страны Дональда Туска угнали автомобиль.

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