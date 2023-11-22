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Антуан Гризманн: «У УЕФА много денег, а они не могут сделать так, чтобы было понятно, был ли гол. Пусть внедряют технологии, раз хотят так много матчей»

Антуан Гризманн: «У УЕФА много денег, а они не могут сделать так, чтобы было понятно, был ли гол. Пусть внедряют технологии, раз хотят так много матчей»

Франция могла добиться победы в матче заключительного тура квалификации Евро-2024. После удара Кингсли Комана мяч попал в обе штанги и, возможно, пересек линию ворот, однако мяч не был засчитан – на игре не было технологии определения гола.

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