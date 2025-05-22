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Администрацию Петербурга будут возить на редких гибридах

Власти Петербурга постепенно обновляют автопарк. СПб ГБАУ «Смольнинское», которое обеспечивает машинами администрацию Петербурга, губернатора и депутатов, в этот раз собирается пополнить автобазу диковинными гибридами.

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