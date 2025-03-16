«Эвакуировали в компетентные органы»: в Курской области боевики ВСУ маскируются под гражданских

БлокнотРУ Российские воины группировки «Север» продолжают зачистку от украинских оккупантов в освобожденной Судже Курской области и ее окрестностях.
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