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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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«Эвакуировали в компетентные органы»: в Курской области боевики ВСУ маскируются под гражданских

БлокнотРУ    Российские воины группировки «Север» продолжают зачистку от украинских оккупантов в освобожденной Судже Курской области и ее окрестностях.

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Комментарии
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Зоя Гольдштаб
Уничтожать ВСЕХ УКРОСВИНЕЙ!!!!!!!
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9 час.
Вадим Кузнецов
Как раз гражданская. Практически как в 1918 году. Только что чехов еще нет. В остальном то же самое: русские русских режут, и одной из сторон платит &quot;цывылызатый мир&quot;
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7 час.
Юрий Золотарев
Я бы уточнил: уничтожать всех БАНДЕРОсвиней!
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33 мин.
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