Минфин формирует бюджет исходя из цены нефти в $50 за баррель

Правительство рассмотрит проект бюджета России на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов в четверг, 24 сентября 2026 года, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
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