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Мировое обозрение

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В Кизляре пройдёт большой крестный ход

В Кизляре пройдёт большой крестный ход

Масштабный крестный ход пройдёт в Кизляре 27 сентября. Событие приурочено сразу к двум датам — празднованию Дня Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня и 291-й годовщине со дня основания города.

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