В аэропортах Домодедово и Жуковский введены временные ограничения Самолёт. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sahara Prince В аэропортах Домодедово и Жуковский были введены временные ограничения на приём и отправку самолётов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии