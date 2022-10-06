Военкома Хабаровского края, демонстративно снятого с поста, вернули на прежнее место – СМИ

Как пишет тг-канал "Раньше всех. Ну почти", недавно громко отстранённый с поста военкома Хабаровского края Юрий Лайко, и сосланный на ту же должность в Магаданскую область, вновь возвращается на свой прежний пост в родной кабинет в Хабаровском крае.