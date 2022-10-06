Царьград

4 920 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вячеслав Белослюдов
    Ну и кто же принял такое решение - отказаться от русских Украины? Россия же своих не бросает? Вот только кто для неё ...Что происходит? П...
  • Вячеслав Денисов
    Наши высокопоставленные дятлы проиграли информационную войну вчистую! И это при том, что обвинительный материал прест...Пытки, убийства, ...
  • Вячеслав Денисов
    А почему эти кадры не демонстрируют в ООН?Пытки, убийства, ...

Военкома Хабаровского края, демонстративно снятого с поста, вернули на прежнее место – СМИ

Военкома Хабаровского края, демонстративно снятого с поста, вернули на прежнее место – СМИ

Как пишет тг-канал "Раньше всех. Ну почти", недавно громко отстранённый с поста военкома Хабаровского края Юрий Лайко, и сосланный на ту же должность в Магаданскую область, вновь возвращается на свой прежний пост в родной кабинет в Хабаровском крае.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх