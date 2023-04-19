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Как римляне победили галлов

Как римляне победили галлов

﻿﻿Приветствую вас, дорогие читатели, на сайте «Факты из истории». Война с галлами, в результате которой Рим получил полное господство над соседней территорией, вошла в историю как славный триумф Юлия Цезаря.

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