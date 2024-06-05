Пословизмы...

- Ниже моего достоинства - только ноги. - Производственная травма: ударил пальцем о палец. - Уколы?! Да ну их в задницу! - А является ли каша в голове пищей для ума? - Должен ли умный знать то, что знает каждый дурак? - Если ты молчишь, то что ты этим хочешь сказать? - Зачем же лгать, если и так верят?!! - Каждому своё? И где взять столько своего, чтобы - каждому? - Ключевой вопрос математики - не всё ли равно? - Как вы считаете, я лучше Вас, или Вы хуже меня? - Кто такие буддисты и кем они будут? - Какая у вас реакция на фамилию Вассерман? - Какой кретин поставил памятник Матери-Родине?! Она же ещё жива!!! - Любопытно, почему аппаратура для поисков разумной жизни во Вселенной всегда направлена от Земли? - Можно, конечно, посеять разумное, доброе, вечное, но что тогда жрать будем? - Образование у вас хорошее, а свои мысли есть? - Почему желание женщины - так это закон, а желание мужчины - сразу статья УК? - Почему есть ошибки, которые нельзя исправить, и нет ошибок, которые нельзя было бы совершить? - Почему весь балет в белых тапочках? - Сколько нужно украсть, чтобы дело из уголовного превратилось в политическое? - А ну-ка, девушки! Соблазним на троих? - Уж полночь близится, кто хочет сблизиться? - Что считать началом конца? - Чем вы занимаетесь в свободное от безделья время? (с) ВК .