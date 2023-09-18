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Письмо Царя

Письмо Царя

Проблема "возвращенцев" на Руси всплывает вполне себе регулярно, и в истории есть множество любопытных документов по этому вопросу из прошлых эпох.

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Комментарии
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Вик Норд
Вы бы ещё о чёрных трансплантологах вспомнили,чёрный юмор,минус к карме...
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19 час.
М
ММ
А, так Вы не прочитали письмо царя?
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13 час.
Вик Норд
Я то прочёл,а Вы?Кстати,вы не забыли что эту возможность нам предоставила ДРУГАЯ эпоха,как бы...,спустя 500 лет(примерно),с &quot;немного&quot; изменившимися духовными,и другими ценностями,и отношению к ним.
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5 час.

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