Глава НЦФМ Сергеев: в Сарове создана аналоговая световая нейросеть

В Сарове, в Национальном центре физики и математики (НЦФМ) созданы световые нейронные нейросети, которые стали основой для абсолютно инновационной установки – фотонного супервычислителя, обгоняющего по скорости работы любые суперкомпьютеры.
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