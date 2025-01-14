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Глава НЦФМ Сергеев: в Сарове создана аналоговая световая нейросеть

Глава НЦФМ Сергеев: в Сарове создана аналоговая световая нейросеть

В Сарове, в Национальном центре физики и математики (НЦФМ) созданы световые нейронные нейросети, которые стали основой для абсолютно инновационной установки – фотонного супервычислителя, обгоняющего по скорости работы любые суперкомпьютеры.

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