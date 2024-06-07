Губернатор Московской области поддерживает идею создания парка у Крокус Сити Холла

Губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал подготовленную концепцию благоустройства территории концертного зала "Крокус Сити Холл" в Красногорске, которая подверглась террористической атаке.
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