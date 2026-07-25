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Царьград

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Елена Красненкова выявила причины роста преступности среди подростков

Елена Красненкова выявила причины роста преступности среди подростков

Елена Красненкова, эксперт по праву, объясняет рост преступности среди подростков стремлением к легкому заработку и влиянием интернета.

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