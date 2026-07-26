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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бабаев о бонусах Ткачева: «Нельзя себя противопоставлять команде, о каких бы деньгах речь ни шла. Владимир мотивирован вернуть эти деньги следующим контрактом»

Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего « Металлурга » Владимира Ткачева , высказался о том, что форвард по итогам прошлого сезона не смог войти в топ-3 бомбардиров регулярки КХЛ и получить бонус, предусмотренный по контракту.

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