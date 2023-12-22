Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

9 950 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лариса Золотарева
    И чем она заслужила? Голой попой на концертах под фонограму?!!!!!!!Ольгу Бузову пред...
  • Ксения Фотина
    Неизвестно, когда же кому-то понадобилось поправлять выражение: " О мертвых или ничего, или правду" ?! Наверное, рога...Западу есть за чт...
  • Валерий Никитин
    перед компрадорской элиткой стояла задача гнобить на корню нашу промышленность. свести к минимуму потребление энергор...Ваши дети, может ...

О плохой геймификации современных школ

О плохой геймификации современных школ

Компьютерные игры, если заглянуть «под капот», довольно примитивны в своей основе. Это может быть или упрощённая головоломка по типу Кубика Рубика, или фрагмент театрального диалога, или спинномозговое упражнение на скорость наведения мышки.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх