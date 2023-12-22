О плохой геймификации современных школ

Компьютерные игры, если заглянуть «под капот», довольно примитивны в своей основе. Это может быть или упрощённая головоломка по типу Кубика Рубика, или фрагмент театрального диалога, или спинномозговое упражнение на скорость наведения мышки.
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