Евгений Петросян удивил поклонников свежим видом на отдыхе в Светлогорске

80-летний юморист Евгений Петросян вместе с супругой Татьяной Брухуновой отправился в Светлогорск. Пара решила провести время вдвоем, пока их дети гостят в Сочи.
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