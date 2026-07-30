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Евгений Петросян удивил поклонников свежим видом на отдыхе в Светлогорске

Евгений Петросян удивил поклонников свежим видом на отдыхе в Светлогорске

80-летний юморист Евгений Петросян вместе с супругой Татьяной Брухуновой отправился в Светлогорск. Пара решила провести время вдвоем, пока их дети гостят в Сочи.

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