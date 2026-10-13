Захарова: попытки Токио использовать журналистов против РФ вызывают сожаление

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила сожаление из-за попыток Токио задействовать своих корреспондентов в России, чтобы собирать данные и вредить безопасности страны.
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