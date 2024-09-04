В Калужской области обезвредили 17 взрывоопасных предметов

В двух районах области и на территории Калуги нашли и обезвредили 17 взрывоопасных предметов. Часть из них забрали у криминалистовВ двух районах области и на территории Калуги нашли и обезвредили 17 взрывоопасных предметов.
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