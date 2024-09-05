Рукопашник из Лабытнанги взял бронзу на всероссийских соревнованиях

Спортсмен из Лабытнанги завоевал награду на всероссийских соревнованиях по рукопашному бою. Турал Калмыков взял бронзу в весовой категории 80 килограммов, сообщила пресс-служба окружного департамента физкультуры и спорта.
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