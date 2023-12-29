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Перовой в мире женщиной с состоянием $100 млрд стала наследница L'Oreal

Перовой в мире женщиной с состоянием $100 млрд стала наследница L'Oreal. По данным индекса миллиардеров Bloomberg, в четверг состояние Бетанкур Майерс выросло до 100 миллиардов 200 миллионов долларов! Такому росту способствовали рекордно высокие цены на акции компании L'Oreal, основанной ее дедушкой еще в 1909 году.

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