Миллиардер Маск: Российская армия возьмет Одессу, если боевые действия продлятся

Американский предприниматель, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск сообщил о том, что если Киев не прекратит оказывать сопротивление, то Россия обязательно освободит Одессу, Николаев и отрежет Украину от Черного моря.
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