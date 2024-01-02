Регулятор рассказал про отказ граждан от нала в пользу банковских карт

ЦБ РФ сообщил, что теперь россияне пользуются банковским картами намного чаще, чем налом. По информации регулятора, сейчас лишь 1 из 100 операций по картам в той же Москве приходится на снятие наличных из банкомата.
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